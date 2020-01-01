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Легендарный футболист Ливерпуля, у которого выявили коронавирус, выписан из больницы

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Мужчина отправился на домашнюю изоляцию.
сэр Кенни Далглиш
сэр Кенни Далглиш
Getty Images

Экс-футболист и тренер Ливерпуля сэр Кенни Далглиш, у которого выявили коронавирус, был выписан из больницы, об этом сообщает The Sunday Post.

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По информации источника, Далглиш сразу отправился домой, где находится в домашней изоляции. Шотландец будет проходить процедуру восстановления. Не уточняется, проводили ли Кенни повторный тест на коронавирус.

Кроме этого, специалист поблагодарил врачей за то, что они спасают жизни: “Они просто великолепны. Нам всем очень повезло, что они у нас есть. Я желаю им всего наилучшего. Они  работают из всех сил, чтобы помочь стране справиться с пандемией“.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии заразился коронавирусом.

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Теги: Кенни Далглиш, Ливерпуль, Селтик, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19
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