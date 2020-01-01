Легендарный футболист Ливерпуля, у которого выявили коронавирус, выписан из больницы
Мужчина отправился на домашнюю изоляцию.
Экс-футболист и тренер Ливерпуля сэр Кенни Далглиш, у которого выявили коронавирус, был выписан из больницы, об этом сообщает The Sunday Post.
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По информации источника, Далглиш сразу отправился домой, где находится в домашней изоляции. Шотландец будет проходить процедуру восстановления. Не уточняется, проводили ли Кенни повторный тест на коронавирус.
Кроме этого, специалист поблагодарил врачей за то, что они спасают жизни: “Они просто великолепны. Нам всем очень повезло, что они у нас есть. Я желаю им всего наилучшего. Они работают из всех сил, чтобы помочь стране справиться с пандемией“.
Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии заразился коронавирусом.
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