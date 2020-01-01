Тоттенхэм готов расстаться с Кейном за рекордную сумму

Трансфер англичанина побьет рекорд по самому дорогому приобретению.

Руководство Тоттенхэма готово расстаться с лидером команды Харри Кейном, об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, боссы “шпор“ рассматривают вариант с продажей игрока. Отмечается, что президент клуба Дениэл Леви готов продать игрока, но не меньше чем за 200 миллионов фунтов.

Такое решение связано с тем, что у Тоттенхэма есть задолженность в размере 637 миллионов по кредитам, которые были выделенным на строительство нового стадиона. Кроме этого, 83 миллионов лондонский клуб должен другим клубам за трансферы.

Если трансфер Кейна состоится, то он станет самым дорогим игроком в истории футбола, побив рекорд Неймара, за которого ПСЖ заплатил Барселоне 198 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Кейн выразил готовность покинуть Тоттенхэм.