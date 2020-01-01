Погба: Я испытывал разочарование, но это было давным-давно

Француз пережил самый сложный момент в карьере.

Футболист Манчестер Юнайтед Поль Погба рассказал, как у него проходит период восстановления после травмы.

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“Сейчас я уже тренируюсь, работаю с мячом. Испытывал разочарование, но это было давным-давно. Я на пути к полному восстановлению. Стараюсь концентрироваться на этом и жду, когда возобновятся командные занятия.

У меня никогда такого не было на протяжение всей карьеры. Пытаюсь правильно к этому относиться. Это заставляет меня больше хотеть вернуться и преуспеть, а также эта ситуация показывает, насколько сильно я люблю футбол“, - приводит слова Погба официальный сайт “красных дьяволов“.

Ранее сообщалось, что Райола намерен устроить переход Погба в Реал.