Фергюсон: Врачи спасли мою жизнь два года назад

Специалист высказался о работе врачей во время коронавируса.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Сэр Алекс Фергюсон вспомнил, как в 2018-м году перенес кровоизлияние в мозг и серьезную операцию.

“Я рад, что люди начали понимать важность врачей. Я понял значимость докторов еще два года назад, когда они спасли мне жизнь.

Реакция на коронавирус была отличной, я доволен, что клубы и жители Великобритании объединились для помощи людям. Это великолепная работа“, - цитирует Алекса Фергюсона The Guardian.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Ливерпуля и Селтика заболел коронавирусом.