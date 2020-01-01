Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фергюсон: Врачи спасли мою жизнь два года назад

Комментариев: 0
Специалист высказался о работе врачей во время коронавируса.
Сэр Алекс Фергюсон
Сэр Алекс Фергюсон
Getty Images

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Сэр Алекс Фергюсон вспомнил, как в 2018-м году перенес кровоизлияние в мозг и серьезную операцию.

“Я рад, что люди начали понимать важность врачей. Я понял значимость докторов еще два года назад, когда они спасли мне жизнь.

Реакция на коронавирус была отличной, я доволен, что клубы и жители Великобритании объединились для помощи людям. Это великолепная работа“, - цитирует Алекса Фергюсона The Guardian.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок Ливерпуля и Селтика заболел коронавирусом.

Поделись:
Теги: Сэр Алекс Фергюсон, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь