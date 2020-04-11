Арсенал оставит полную зарплату игрокам, но при одном условии

"Канониры" должны выполнить трудную задачу.

Руководство Арсенала может оставить футболистам зарплату в полном объеме несмотря на то, что клубы АПЛ намерены сократить финансовые затраты на фоне коронавируса, об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, боссы лондонского клуба решило простимулировать игроков на конец сезона. Арсенал поставил условие для сохранение зарплат. Футболисты должны квалифицироваться в Лигу чемпионов, чтобы получить все в полном объеме.

Напомним, что Арсенал занимает девятое место в АПЛ, отставая от четвертого места на восемь очков.

Ранее стало известно, кто потеряет больше всего денег в АПЛ, если сезон не доиграют.

Отметим, что английские команды узнали, сколько нужно дней, чтобы доиграть чемпионат Англии.