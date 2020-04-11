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Сульшер попросил МЮ продать пять игроков

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Специалист хочет получить средства, за которые можно усилить состав.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер сообщил руководству, кого необходимо продать в летнее трансферное окно, об этом сообщает Manchester Evening News.

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По информации источника, норвежский специалист готов расстаться с защитниками Филом Джонсом и Крисом Смоллингом. Кроме них, Сульшер не рассчитывает на полузащитников Джесси Лингарда, Андреаса Перейру и вингера Алексиса Санчеса.

Отмечается, что главный тренер надеется, что за вырученные средства с продаж игроков, клуб сможет усилить состав.

Ранее Сульшер высказался о коронавирусе.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, футбол, АПЛ
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singsinnerHK    11.04.2020, 16:55
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