Сульшер попросил МЮ продать пять игроков
Специалист хочет получить средства, за которые можно усилить состав.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер сообщил руководству, кого необходимо продать в летнее трансферное окно, об этом сообщает Manchester Evening News.
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По информации источника, норвежский специалист готов расстаться с защитниками Филом Джонсом и Крисом Смоллингом. Кроме них, Сульшер не рассчитывает на полузащитников Джесси Лингарда, Андреаса Перейру и вингера Алексиса Санчеса.
Отмечается, что главный тренер надеется, что за вырученные средства с продаж игроков, клуб сможет усилить состав.
Ранее Сульшер высказался о коронавирусе.
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