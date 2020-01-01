Ярмоленко согласился на снижение зарплаты в Вест Хэме

Игроки английского клуба отказались от 30 процентов своих окладов.

Футболисты английского Вест Хэма согласились на понижение заработной платы, которое вызвано пандемией коронавируса и отмене многих соревновании.

Читай также: Ярмоленко: Не исключаю вариант возвращения в Динамо

Как сообщает официальный сайт "молотобойцев", Андрей Ярмоленко и другие игроки команды последовали жесту руководителей клуба и тренерского штаба, и приняли решение отказаться от 30 процентов зарплаты.

Отметим, что первыми в Вест Хэме на снижение зарплаты пошли главный тренер клуба Дэвид Мойес, президент Каррен Брэйди и финансовый директор Энди Моллетт.

Ранее Андрей Ярмоленко рассказал, что в Лондоне работают только продуктовые магазины и аптеки.