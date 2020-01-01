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Ярмоленко согласился на снижение зарплаты в Вест Хэме

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Игроки английского клуба отказались от 30 процентов своих окладов.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Футболисты английского Вест Хэма согласились на понижение заработной платы, которое вызвано пандемией коронавируса и отмене многих соревновании.

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Как сообщает официальный сайт "молотобойцев", Андрей Ярмоленко и другие игроки команды последовали жесту руководителей клуба и тренерского штаба, и приняли решение отказаться от 30 процентов зарплаты.

Отметим, что первыми в Вест Хэме на снижение зарплаты пошли главный тренер клуба Дэвид Мойес, президент Каррен Брэйди и финансовый директор Энди Моллетт.

Ранее Андрей Ярмоленко рассказал, что в Лондоне работают только продуктовые магазины и аптеки.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, коронавирус
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