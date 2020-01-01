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Легендарный игрок Ливерпуля и Селтика заболел коронавирусом

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Болезнь Кенни Далглиша проходит бессимптомно.
Кенни Далглиш
Кенни Далглиш
Getty Images

Именитый шотландский нападающий сэр Кенни Далглиш, который построил феноменальную карьеру в Селтике и Ливерпуле,заболел коронавирусом.

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Как сообщает пресс-служба "красных", в среду, 8 апредя, Далглиш был доставлен в больницу для лечения инфекции. По нынешним правилам, у него взяли тест на коронавирус, который оказался положительным.

69-летний экс-футболист не ожидал такого - у него на данный момент нет никаких симптомов заболевания. Еще до положительного теста он самоизолировался и не контактировал ни с кем, кроме членов семьи.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии заразился коронавирусом.

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Теги: Кенни Далглиш, Ливерпуль, Селтик, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19
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