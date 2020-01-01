Лучшие голы из АПЛ, которые забивали защитники
Пресс-служба английской Премьер-лиги во время остановки сезона радует фанатов видеоподборками.
Чемпионат Англии временно приостановлен из-за пандемии коронавируса, однако пресс-служба лиги старается радовать фанатов.
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На YouTube-канале АПЛ появилась видеоподборка лучших голов, которые забивали защитники. Тут можно увидеть роскошные голы Венсана Компани, Давида Луиса, Фила Ягелки, Фабиана Шера и других.
Вашему вниманию видеоподборка лучших голов защитников в АПЛ:
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