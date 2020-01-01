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Лучшие голы из АПЛ, которые забивали защитники

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Пресс-служба английской Премьер-лиги во время остановки сезона радует фанатов видеоподборками.

Венсан Компани
Венсан Компани
Getty Images

Чемпионат Англии временно приостановлен из-за пандемии коронавируса, однако пресс-служба лиги старается радовать фанатов.

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На YouTube-канале АПЛ появилась видеоподборка лучших голов, которые забивали защитники. Тут можно увидеть роскошные голы Венсана Компани, Давида Луиса, Фила Ягелки, Фабиана Шера и других.

Вашему вниманию видеоподборка лучших голов защитников в АПЛ:

Вашему вниманию также подборка лучших фильмов о футболе, которые скрасят дни во время карантина.

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Теги: чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, видео, видео голов
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