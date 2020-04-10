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Алиссон во время карантина попробовал себя в роли фокусника

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Бразильский голкипер показал фанатам фокус с исчезновением.
Алиссон
Алиссон
Getty Images

Вратаря Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон с пользой проводит время во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Бразилец показывал своим фанатам крутой трюк с мячом, а теперь решил изучить фокусы. Он опубликовал видео, на котором продемонстрировал фокус с одеялом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алиссон на карантине стал фокусником 😂

Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua)

Ранее Алиссон отметил, что оказался в более сложной ситуации во время карантина.

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Теги: Алиссон, Алиссон Бекер, Ливерпуль, Англия, футбол, вне игры, фокус, видео
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