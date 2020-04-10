Алиссон во время карантина попробовал себя в роли фокусника

Бразильский голкипер показал фанатам фокус с исчезновением.

Вратаря Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон с пользой проводит время во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Бразилец показывал своим фанатам крутой трюк с мячом, а теперь решил изучить фокусы. Он опубликовал видео, на котором продемонстрировал фокус с одеялом.

Ранее Алиссон отметил, что оказался в более сложной ситуации во время карантина.