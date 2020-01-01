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Легенда сборной Англии заразился коронавирусом

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Норман Хантер оказался болен коронавирусом.
Норман Хантер
Норман Хантер
leedsunited.com

Именитый английский футболист Норман Хантер сдал положительный тест на коронавирус. О болезни 76-летнего экс-игрока сообщила пресс-служба Лидс Юнайтед, в котором Хантер провел большую часть своей карьеры.

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"Легенда Лидс Юнайтед и сборной Англии Норман Хантер находится на лечении в больнице. Он получил положительный результат теста на COVID-19. Продолжай сражаться, Норман, мы все с тобой.

Мы хотим попросить общественность и средствам массовой информации о том, чтобы они уважали пожелания Нормана и его семьи и предоставили им необходимое пространство в это трудное время", - говорится в заявлении Лидса.

Напомним, Хантер в составе Лидс Юнайтед дважды выиграл чемпионат Англии и по разу стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Суперкубка страны. Кроме того, в составе национальной сборной Хантер выиграл домашний чемпионат мира в 1966 году.

Ранее сообщалось, что молодой испанский футболист умер от коронавируса.

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Теги: Англия, коронавирус, COVID-19, футбол, вне игры
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