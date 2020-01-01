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Артета выразил соболезнования семье Гвардиолы

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Мать наставника Манчестер Сити умерла от коронавируса.
Хосеп Гвардиола и Микель Артета
Хосеп Гвардиола и Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета, переболевший коронавирусом, высказался о смерти матери Хосепа Гвардиолы из-за COVID-19.

“Я связывался с Хосепом. Он и раньше беспокоился о своих родителях. Они люди в возрасте, поэтому их пытались изолировать гораздо лучше.

Это действительно грустные новости. Я очень хорошо знаю его семью. Я выражаю свои соболезнования им и, надеюсь, они могут пройти через все это вместе“, - заявил Артета в интервью Sky Sports.

Ранее Артета отметил, что вылечился от опасного вируса.

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Теги: футбол, Микель Артета, Хосеп Гвардиола
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