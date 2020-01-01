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Артета: Мы приняли правильное решение, сообщив Премьер-лиге о моих симптомах

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Испанский специалист признался, что чувствовал ответственность перед всеми.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что вылечился от COVID-19.

“Либо у меня была легкая форма вируса, либо у меня довольно хороший иммунитет. В тот же день, когда нам сказали, что мы находимся в зоне риска из-за общения с владельцем Олимпиакоса, я почувствовал некоторые симптомы.

Я чувствовал огромную ответственность, так как знал, что на следующий день у нас был запланирован матч с Манчестер Сити. У меня было ощущение, что что-то не так. Мы должны были прояснить ситуацию. Мы поговорили с Премьер-лигой, потому что понимали, что можем подставить людей.

Я позвал доктора и генерального директора к себе домой, описав им ситуацию и опасения из-за моих симптомов. У нас были игроки, которые контактировали со мной, поэтому мы согласились, что не можем в одиночку принять это решение. Мы должны были сообщить об этом Премьер-лиге и Манчестер Сити, чтобы защитить всех. Мы приняли верное решение.

Сейчас чувствую себя очень хорошо, полностью выздоровевшим. Мне понадобилась неделя, чтобы справиться с симптомами вируса. Затем я заразил свою жену и еще одного человека, живущего с нами. Но мы все в порядке, мы переболели уже“, - отметил испанский специалист в интервью Sky Sports.

Напомним, Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус 13 марта.

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Теги: футбол, Микель Артета, Арсенал, коронавирус
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