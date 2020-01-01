Майкл Оуэн – "золотой" форвард Ливерпуля, который не нашел счастья за границами Энфилда

СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории Красных.

Майкла Оуэна точно нельзя назвать самым выдающимся игроком и нападающим Ливерпуля. В истории этой команды было множество ярких форвардов, которые впечатляли болельщиков куда больше – Иан Раш, Фернандо Торрес, Луис Суарес… Тем не менее, Оуэн остается уникальным для мерсисайдцев. Англичанин стал единственным, кто выиграл Золотой мяч в футболке Ливерпуля.

Более того, помимо Майкла, лишь четверо игроков мерсисайдской команды когда-либо попадали в тройку призеров данной награды – Кенни Далглиш в 1983 году, Стивен Джеррард в 2005 году, Фернандо Торрес в 2008 году и Вирджил ван Дейк в прошлом. И разве что голландец реально был близок к завоеванию Золотого мяча. Однако триумф Месси позволил Оуэну остаться уникальным для Ливерпуля.

Майкл часто признавался, что «красные» были его единственной родной командой. Хотя по жизни его многое связывало с принципиальными соперниками Ливерпуля. Оуэн родился в многодетной семье в Честере. Его отец был не только фанатом Эвертона, но и его бывшим игроком (1966-1970). Правда, в составе «ирисок» он провел лишь две игры, а в течение карьеры больше всего запомнился по Честеру и Рочдейлу.

В детстве Майкл любил посещать именно «Гудисон Парк», восторгаясь прекрасной игрой команды Ховарда Кендалла. 80-е годы прошлого века как раз были успешными для Эвертона. Команда добыла 8 титулов, среди которых два чемпионство и победа в Кубке обладателей кубков-1985. Тем не менее, отец не видел сына в футболе и пытался привить ему любовь к боксу. Однако это занятие не прижилось для Майкла, который все время думал о карьере футболиста.

В итоге Терри послушался сына и отдал его в местную футбольную школу, которую посоветовал его друг. Там в Майкле сразу увидели скорость и технику игрока, подкрепленную прекрасным мышлением. Результативность форварда поражала местных тренеров и вскоре о юном бомбардире знали множество скаутов разных клубов. В одном из сезонов Оуэн забил 24 гола в 34 играх и получил приглашение на новый турнир, который посещают представители топ-клубов.

Там Майкл также феерил, забив семь мячей, чем заслужил приглашение от скаутов МЮ, Арсенала, Челси и Ливерпуля. Трудно сказать, что именно привлекло отца Оуэна в Ливерпуле, но свой выбор он сделал именно в пользу этой команды. Хотя сам Майкл не растерял свою любовь к Эвертону и своему кумиру Гари Линекеру.

Впрочем, к «красным» Оуэн не питал ненависти. Стоит все же отметить, что Эвертон тяжело назвать именно «врагом» Ливерпуля. Соседи по Мерсисайду всегда отчаянно соперничают друг с другом и противостояния их получаются крайне принципиальными. Но вот до ненависти дело практически не доходило. Таким образом, любовь к Эвертону не мешала Оуэну восхищаться прекрасным Ливерпулем 80-х с Кенни Далглишем во главе.

В 12 лет Майкл в итоге перешел в академию Ливерпуля и уже спустя пять лет дебютировал за первую команду. За пару туров до финиша АПЛ сезона-1996/1997 Оуэн вышел в игре против Уимблдона и отличился в первой же игре. Правда, его команда проиграла 1:2 и потеряла шансы на чемпионство.

Ну а следующий сезон стал для Майкла прорывом. Игрок завоевал себе место в основе и забил 23 гола за сезон, из которых 18 – в АПЛ. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром лиги вместе с Дионом Даблином (Ковентри) и Крисом Саттоном (Блэкберн). Правда, Ливерпуль стал лишь третьим, отстав от Арсенала на 13 очков. С другой же стороны, Майкл впервые сыграл за сборную Англии, став ее самым молодым дебютантом в истории (позже этот рекорд побил Тео Уолкотт в 2006 году).

В сезоне-1998/1999 в Ливерпуль пришел Жерар Улье, однако на форварде это не сказалось. Майкл вновь забил 18 голов и разделил лидерство в бомбардирской гонке с Джимми Флойдом Хассельбанком (Лидс) и Дуайтом Йорком (МЮ). Правда, на этот раз «красные» финишировали аж седьмыми. При Улье Ливерпуль в принципе был далек от чемпионства, однако прекрасно показывал себя в кубковых играх.

Переломным для Майкла стал сезон-2000/2001. Оуэн долго восстанавливался от тяжелой травмы и даже какое-то время вынужден был просидеть на скамейке запасных. Тем не менее, в концовке сезона Майкла прорвало. Сначала форвард оформил дубль в ворота Ромы и помог своей команде пройти в 1/4 финала Кубка УЕФА. Ну а в финале Кубка Англии Оуэн оформил дубль в ворота Арсенала, принеся своей команде трофей. Кубок УЕФА также покорился мерсисайдцам по итогам сумасшедшего финала с Алавесом (5:4). «Вишенкой» на торте стали победные голы в Суперкубке Англии в ворота МЮ и Суперкубке УЕФА в ворота Баварии.

Именно таким образом Оуэн и заслужил право стать первым обладателем Золотого мяча в футболке Ливерпуля. Можно сказать и то, что у Майкла почти не было конкурентов. В 2001 году не проводился ни чемпионат мира, ни чемпионат Европы, а в финале ЛЧ Бавария одолела Валенсию. В голосовании за награду Майкл опередил Рауля Гонсалеса и Оливера Кана.

Тем не менее, Рауль и Кан были лишь лидерами отменного механизма в своих клубах. А вот Оуэн настолько сильно выделялся в своей команде, что заметить его на контрасте с другими игроками Ливерпуля было проще всего. Несмотря на наличие качественных игроков атаки (Фаулер, Джеррард, Хески, Макаллистер), именно Майкл «делал разницу».

После того феерического сезона Ливерпуль многие стал воспринимать как фаворита АПЛ на следующий сезон. Но все же та команда была больше кубковой. Подопечные Улье отчаянно пытались навязать Арсеналу борьбу, однако в итоге завершили сезон вторыми. Тем не менее, сам Оуэн как не снижал свою планку, так и оставался на уровне. За семь сезонов на «Энфилде» он лишь раз забил менее 20 голов за сезон (1999/2000), когда травма заставила его на какое-то время забыть о футболе. В остальном же Майкл рвал и метал.

Возможно, именно неспособность Ливерпуля соответствовать амбициям Майкла повлияла на дальнейшую карьеру англичанина. На «Энфилде» Оуэн был иконой и ему прощали любую возможную ошибку. Именно благодаря выступлениям за Ливерпуль игрок так рано дебютировал за сборную и был ее постоянным игроком. Более того, сразу после первого вызова в сборную в 1998 году Майкл был включен Гленном Ходдлом в заявку на французский Мундиаль. Там Оуэн в основном выходил на замену, однако все равно отметился двумя голами и забитыми 11-метровым в серии пенальти с Аргентиной.

Оуэн ездил со сборной и на последующие крупные турниры, которые не покидал без забитых голов (один точный удар на Евро-2000, два – на ЧМ-2002 и один на Евро-2004). Возможно, именно это позволило Майклу начать поиски новой команды, с которой он мог бы бороться не только за чемпионство, но и за Лигу чемпионов. А тут еще и Ливерпуль покинул Улье, который так верил в Майкла… Как итог, в 2004 году Оуэн соблазнился предложением Реала и покинул свою родную команду.

Тут-то судьба и надломила карьеру «золотого англичанина». В Мадриде нападающий стал лишь частичкой «Галактикос», где в нем не видели игрока основы. Еще бы, учитывая конкуренцию с Раулем, Роналдо и Морьентесом на острие… Да и типаж Оуэна куда больше подходил Ливерпулю, чем Реалу, который делал ставку на мощных игроков впереди. Скорость Оуэна в Испании не была оценена по заслугам.

С Реалом игрок не выиграл ни трофея. А учитывая, что параллельно в этом же сезоне «его» Ливерпуль сумел удивить Европу и выиграть Лигу чемпионов под руководством Рафы Бенитеса, у Оуэна наверняка был повод кусать себе локти. Свои 16 голов в мадридской команде Майкл все же забил. Однако уже летом 2005-го форвард захотел вернуться на Туманный Альбион. Тут и подсуетился Ньюкасл, который пошел на собственный рекорд, чтобы приобрести Оуэна в пару к Ширеру. Майкл обошелся «сорокам» в 17 миллионов фунтов.

Правда, травмы стали вновь донимать игрока. В первый же сезон Оуэн сыграл лишь в 11 матчах, в которых отметился аж 7 раз. Наставник сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон не побоялся внести игрока в заявку на немецкий Мундиаль, однако все в итоге закончилось для Оуэна неудачно. Проведя два «сухих матча» в группе, Майкл порвал «кресты» в третьем матче (со шведами) и вынужден был забыть о футболе на долгий срок.

Полноценно вернуться игрок смог лишь в сезоне-2007/2008, хотя из-за травм он все так же нечасто играл. И все же 23 гола в своих последних двух сезонах на «Сент-Джеймс Парк» Оуэн забил. Этим он показал, что свой класс он не растерял. Казалось, что в такой ситуации Оуэн может вернуться в Ливерпуль доигрывать карьеру (на «Энфилде» все так же о нем были лишь теплые воспоминания). Но Майкл сумел не просто удивить болельщиков мерсисайдцев, но и вызвать у них настоящий гнев.

Получив статус свободного агента, Оуэн поставил свою подпись под контрактом с Манчестер Юнайтед. На «Олд Траффорд» в форварде видели лишь опцию для усиления по ходу матчу, втихаря надеясь на возвращение формы «того самого» Оуэна. Чуда не произошло, но 25 голов за три сезона Майкл все же забил. Ах да, еще он выиграл АПЛ в сезоне-2010/2011, но в том МЮ «рулили» совсем другие игроки. Про Оуэна-бомбардира уже практически забыли.

Англичанин закончил карьеру в сезоне-2012/2013, отыграв последний год в Сток Сити (один гол в 9 играх). Все же Майкл запомнился именно игроком Ливерпуля, где он и провел свои лучшие годы. Его решение покинуть «Энфилд» в 2004-ом стало определяющим для его карьеры. Кто знает, чего добились бы мерсисайдцы с Оуэном и как бы сложился его пусть в футболе, если б Майкл поверил в Рафу Бенитеса и задержался в команде.

Тем не менее, Ливерпуль все же смог простить Оуэна не только за уход в Реал, но и за карьеру в МЮ. В последнее время Майкл работал послом в клубе, совмещая работу с журналистикой. Возможно, для многих болельщиков команды форвард и останется предателем, однако англичане запомнят Оуэна исключительно как сверхталантливого форварда. И это правильно, ведь Майкл был действительно уникальной персоной для Ливерпуля.

Анатолий Дерека