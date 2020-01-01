Фернандеш: Я был счастлив сделать выбор в пользу МЮ

Португалец признался, что его подкупило доверие со стороны Оле-Гуннара Сульшера.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, почему он решил принять предложение команды.

“Я был счастлив сделать выбор в пользу МЮ. Когда предоставляется такая возможность, нужно хвататься за эту нее обеими руками. От таких предложений не отказываются.

Самым главным для меня было доверие со стороны тренера. Когда ты меняешь клуб, не факт, что новый наставник будет ждать тебя с распростертыми объятиями. У меня же все получилось отлично“, - цитирует футболиста Goal.

Ранее Фернандеш признался, что мечтал играть за Манчестер Юнайтед.