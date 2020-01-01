Стало известно, сколько нужно дней для завершения сезона в Англии
Чемпионату понадобится 56 дней.
Клубы Англии получили письмо от председателя футбольной лиги страны Рика Перри. Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что функционер поставил в известность участников соревнований, что футбольные власти намерены доиграть сезон летом, когда ситуация в стране станет безопасной. Все поединки будут проходить без болельщиков.
На доигровку сезона командам понадобиться 56 дней. Подготовку к возобновлению матчей команды можно будет начать начать не ранее 16 мая.
Ранее сообщалось, что АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона.
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