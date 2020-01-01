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Полузащитник Ливерпуля: Для Клоппа все игроки равны

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Наби Кейта отметил, что немецкий специалист является лучшим другом для каждого.
Юрген Клопп и Наби Кейта
Юрген Клопп и Наби Кейта
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта высказался о наставнике “красных“ Юргене Клоппе.

“Он всегда будет отстаивать своих игроков, потому что для него все равны. Юрген всегда находится рядом и всегда подскажет и объяснит. Ему не плевать на то, как его подопечные выполняют задания. Во время тренировки он может остановить процесс, и дать несколько советов и объяснений.

Он - тот тренер, который всегда заряжает своей уверенностью и всегда должным образом мотивирует перед поединками, что переносится на футбольное поле.

Когда ты смотришь на него во время матча, у тебя складывается впечатление, будто бы он находиться с тобой на футбольном поле и это вызывает еще большое желание добиться нужного результата.

Он - лучший друг для каждого из игроков своей команды“, - цитирует футболиста официальный сайт Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Юрген Клопп, Наби Кейта
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