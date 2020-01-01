Полузащитник Ливерпуля: Для Клоппа все игроки равны
Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта высказался о наставнике “красных“ Юргене Клоппе.
“Он всегда будет отстаивать своих игроков, потому что для него все равны. Юрген всегда находится рядом и всегда подскажет и объяснит. Ему не плевать на то, как его подопечные выполняют задания. Во время тренировки он может остановить процесс, и дать несколько советов и объяснений.
Он - тот тренер, который всегда заряжает своей уверенностью и всегда должным образом мотивирует перед поединками, что переносится на футбольное поле.
Когда ты смотришь на него во время матча, у тебя складывается впечатление, будто бы он находиться с тобой на футбольном поле и это вызывает еще большое желание добиться нужного результата.
Он - лучший друг для каждого из игроков своей команды“, - цитирует футболиста официальный сайт Ливерпуля.
Ранее сообщалось, что шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports.
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