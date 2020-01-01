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Коутиньо может перейти в Челси

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Лондонцы хотят арендовать футболиста.
Фелиппе Коутиньо
Фелиппе Коутиньо

Полузащитник Баварии Фелиппе Коутиньо, права на которого принадлежат Барселоне, может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Sport.es.

Отмечается, что услугами бразильца интересуется Челси. Более того, лондонцы находятся на заключительной стадии переговоров с “блаугранас“ о трансфере футболиста.

“Синие“ хотят арендовать Коутиньо на один сезон с опцией выкупа.

Отметим, что контракт игрока с Барселоной рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что претендентом на бразильца также является еще один английский клуб - Лестер.

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Теги: футбол, Челси, чемпионат Англии, АПЛ, Филиппе Коутиньо
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