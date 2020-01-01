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Мане признался, что мог перейти в Манчестер Юнайтед

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Лидер Ливерпуля в 2016-м году мог стать игроком МЮ.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

Футболист Ливерпуля Садио Мане рассказал, что летом 2016-го года мог перейти в Манчестер Юнайтед, а не в состав “мерсисайдцев“.

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“Я больше думал о переходе в Манчестер Юнайтед, чем в Ливерпуль. Это было тяжелое время для меня, ведь тогда я выпал из состава, поэтому я не думал о том, чтобы кто-то вообще позвонит мне. Я безумно счастлив, что поступило предложение от Клоппа.

Я был близок к МЮ, ведь у меня были встречи с представителями команды. Они сделали предложение, но на той же неделе Клопп позвонил мне“, - приводит слова Мане The Times.

Ранее Клопп рассказал, как после первой встречи отказался работать с Мане.

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Теги: Садио Мане, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Юрген Клопп, футбол
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