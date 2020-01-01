АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона

Представитель чемпионата назвал слова Пьерпаоло Марино некорректными.

Английская Премьер-лига опровергла информацию о досрочном завершении нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Independent.

Напомним, спортивный директор Удинезе Пьерпаоло Марино заявил, что АПЛ готовится к подобному заявлению, потому что ситуация в Великобритании является очень серьезной.

Отмечается, что официальный представитель лиги назвал информацию Марино такой, которая не соответствует действительности. В чемпионате Англии, как и раньше, намерены доиграть матчи.

Ранее сообщалось, что АПЛ перенесла возобновление чемпионата на неопределенное время.