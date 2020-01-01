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АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона

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Представитель чемпионата назвал слова Пьерпаоло Марино некорректными.
АПЛ
АПЛ
Getty Images

Английская Премьер-лига опровергла информацию о досрочном завершении нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Independent.

Напомним, спортивный директор Удинезе Пьерпаоло Марино заявил, что АПЛ готовится к подобному заявлению, потому что ситуация в Великобритании является очень серьезной.

Отмечается, что официальный представитель лиги назвал информацию Марино такой, которая не соответствует действительности. В чемпионате Англии, как и раньше, намерены доиграть матчи.

Ранее сообщалось, что АПЛ перенесла возобновление чемпионата на неопределенное время.

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Теги: футбол, чемпионат Англии, АПЛ
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