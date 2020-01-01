Нападающий Ливерпуля: Я хочу выиграть титул в этом году, но пойму, если этого не произойдет

Садио Мане надеется, что его команда получит титул.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане прокомментировал возможное досрочное завершения чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса.

“Я хочу выигрывать поединки и получить чемпионский титул. Но в этой ситуации, что бы ни случилось, я это пойму.

Да, Ливерпулю может быть непросто, если клуб не получит трофей, но сейчас всему миру еще труднее. Многие навсегда потеряли членов своих семей, а такое пережить намного сложнее.

Да, титул АПЛ - моя мечта, и я хочу выиграть его в этом году. Если не выйдет, то я пойму.

Надеюсь, что в таком случае у Ливерпуля получится победить в следующем сезоне“, - приводит слова Мане TalkSPORT.

Ранее Юрген Клопп рассказал, как после первой встречи отказался работать с Мане.