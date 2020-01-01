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Моуринью извинился за нарушение каратина

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Португальский специалист провел тренировку в одном из парков Лондона.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал нарушения правил карантина. Португалец вместе с игроками команды провел тренировку в одном из парков Лондона.

“Я согласен, что мои действия не соответствовали государственным инструкциям. Нужно находиться в контакте только с теми людьми, с которыми мы совместно проживаем.

Очень важно придерживаться рекомендаций властей, чтобы поддержать героев из Государственной системы здравоохранения и спасения жизней“, - цитирует португальца BBC.

Напомним, Моуринью получил выговор за нарушение правил карантина.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, вне игры, карантин
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