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Моуринью получил выговор за нарушение правил карантина

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Игрокам Тоттенхэма, которые были вместе с тренером, напомнили о необходимости находиться в изоляции.
Жозе Моуриньо
Жозе Моуриньо
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью нарушил карантин вместе с некоторыми игроками своей команды - они провели совместную тренировку.

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Как стало известно The Telegraph, за данный проступок португальский специалист получил выговор от руководства клуба. Они посчитали, что поступок Моуринью идет в разрез с политикой клуба о дистанцировании и полном соблюдении мер безопасности.

Что касается футболистов, то им напомнили о необходимости оставаться дома и не встречаться с другими людьми, пока ситуация не стабилизируется.

Напомним, по состоянию на 8 апреля во всем мире зарегистрировано более 1 миллиона 440 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 82 992 человека умерли, а 307 819 - вылечелись.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции застукала Руни и Уокера за нарушением карантина.

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Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, коронавирус, карантин
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