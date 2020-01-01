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Клопп рассказал, как после первой встречи отказался работать с Мане

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Это произошло, когда специалист тренировал дортмундскую Боруссию.
Юрген Клопп и Садио Мане
Юрген Клопп и Садио Мане
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как в прошлом отказался работать с Садио Мане, который сейчас является одним из лидеров его команды.

Впервые Клопп встретил Мане, когда работал в дортмундской Боруссии, и тогда специалист решил, что у него нет времени на сенегальского футболиста. Теперь же Юрген признает, что допустил ошибку.

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"Помню свою первую встречу с Садио в Дортмунде. Я встретил молодого парня, у которого была бейсболка, надетая задом наперед. Он выглядел как начинающий рэпер и я подумал про себя: "У меня нет времени на это". Тогда у меня была хорошая команда, и мне нужен был игрок, который будет выходить на поле со скамейки запасных.

Я считаю, что хорошо понимаю людей, но признаюсь, что по поводу Мане я ошибся. Я следил за его карьерой - видел успехи в Зальцбурге и Саутгемптоне, где он выделялся. Хорошо, что он согласился стать игроком Ливерпуля", - приводит слова Клоппа Goal

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп рассказал о подробности трансфера Филиппе Коутиньо в Барселону.

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Теги: Юрген Клопп, Садио Мане, Ливерпуль, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, футбол
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