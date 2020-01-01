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АПЛ собирается досрочно завершить сезон

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Руководство английской Премьер-лиги считает, что сезон необходимо завершить сейчас, а не пытаться доигрывать потом.
АПЛ досрочно завершит сезон
АПЛ досрочно завершит сезон
Getty Images

Нынешний сезон чемпионата Англии может не завершиться из-за пандемии коронавируса.

Спортивный директор Удинезе Пьерпаоло Марино поделился информацией о том, что руководство АПЛ уже готовит официальное заявлении о досрочном завершении сезона-2019/20.

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“Федерация футбола Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. Теперь и АПЛ собирается выпустить аналогичное заявление, потому что ситуация становится весьма серьезной.

Если честно, сейчас я надеюсь, что мы сможем вновь просто наслаждаться футболом. Неважно, как много времени нам на это потребуется, нам просто нужно выбраться из этой опасной зоны. Переживать нужно за будущие сезоны“, - цитирует Марино Football Italia, ссылаясь на Sportitalia.

Отметим, что в Великобритании зафиксировано более 55 тысяч заражения коронавирусом, из них 6 171 человек умер, а 325 - вылечились.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль в любом случае получит титул АПЛ.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, коронавирус
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