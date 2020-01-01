Сульшер - о коронавирусе: Легко обвинить во всем футбол

Норвежский специалист заступился за футболистов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о критике футболистов АПЛ на фоне пандемии коронавируса.

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“Слишком легко обвинить во всем футбол. Но несправедливо предъявлять претензии футболистам, которые выполняют свои работу и трудятся на пользу общества.

Сейчас игроки помогают, чем могут. Между игроками и клубами идут постоянные разговоры о том, что необходимо сделать.

В период кризиса многие совершают ошибки. Мы должны научиться принимать взвешенные решения. Мы все хотим помочь службе здравоохранения. Важно, чтобы каждый клуб делал то, что считает правильным“, - цитирует Сульшера Sky Sports.

Ранее стало известно, кто потеряет больше всего денег в АПЛ, если сезон не доиграют.