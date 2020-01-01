Манчестер Юнайтед приобрел юного вратаря

"Красные дьяволы" подписали 16-летнего футболиста.

Манчестер Юнайтед подписал юного вратаря чешской Сигмы Радека Витека, об этом сообщил Evening Standard.

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“Этот парень проделал огромную работу. Я очень рад, что Сигма смогла отправить своего игрока в топ-клуб.

Если Радек проявит себя в первой команде Манчестер Юнайтед в будущем или перейдет в другой клуб, то Сигма получит финансовую поддержку“, - отметил спортивный директор Ладислав Минар.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов обменять Погба на Де Лигта.