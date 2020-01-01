Президент УЕФА сообщил о судьбе титула АПЛ

Ливерпуль получит трофей.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Ливерпуль сможет стать чемпионом Англии, даже если сезон не удастся завершить.

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“Я не вижу возможности для Ливерпуля остаться без титула. Если чемпионат возобновится, то они почти наверняка выиграют его. Конечно, теоретически они все еще могут упустить победу, но практически - нет.

Если нам не удастся возобновить сезон, было бы также необходимо каким-то образом объявить результаты и найти какой-то вариант к определению итогов чемпионатов. Я не вижу сценария, в котором Ливерпуль не станет чемпионом.

Я понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это состоится при пустых трибунах или даже решение будет принято в офисах, но я верю, что они так или иначе выиграют титул“, - приводит слова Чеферин Ekipa.

Ранее стало известно, кто потеряет больше всего денег в АПЛ, если сезон не доиграют.