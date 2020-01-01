Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, при каком условии Санчес покинет МЮ

Комментариев: 0
Чилиец не намерен терять в зарплате.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Футболист Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может остаться в английском клубе, об этом сообщает ESPN.

По информации источника, чилиец, который сейчас выступает за Интер на правах аренды, может не остаться в клубе из-за размера зарплаты.

Читай также: Шанхай Шеньхуа намерен удержать Игало огромной зарплатой

По контрактному соглашению, которое рассчитано до 2022 года, Санчес получает в МЮ 500 тысяч фунтов в неделю. Футболист отказывается соглашаться на снижение зарплаты, поэтому его трансфер в другой клуб может не произойти.

Отмечается, что главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер уже информирован о том, что Санчеса, возможно, придется включить в состав команды на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Интер отказался от выкупа Санчеса.

Поделись:
Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол, Интер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь