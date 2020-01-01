Стало известно, при каком условии Санчес покинет МЮ

Чилиец не намерен терять в зарплате.

Футболист Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может остаться в английском клубе, об этом сообщает ESPN.

По информации источника, чилиец, который сейчас выступает за Интер на правах аренды, может не остаться в клубе из-за размера зарплаты.

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По контрактному соглашению, которое рассчитано до 2022 года, Санчес получает в МЮ 500 тысяч фунтов в неделю. Футболист отказывается соглашаться на снижение зарплаты, поэтому его трансфер в другой клуб может не произойти.

Отмечается, что главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер уже информирован о том, что Санчеса, возможно, придется включить в состав команды на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Интер отказался от выкупа Санчеса.