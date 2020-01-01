Стало известно, кто потеряет больше всего денег в АПЛ, если сезон не доиграют

Три топ-клуба потеряют свыше 100 миллионов фунтов.

Британское популярное издание Daily Mail представило предварительные прогнозы о финансовых потерь клуб из-за остановки сезона в АПЛ.

Данные рейтинга были основаны на доходах от телеправ, рекламы, а также от проведения матчей.

Лидером по потери средств станет Манчестер Юнайтед, который потеряет 116,4 миллиона фунтов. Соседи “красных дьяволов“ - Манчестер Сити останется без 109,3 миллиона фунтов. Третью позицию в рейтинге занял Ливерпуль, которые рискует не досчитаться 102,6 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ намерены сократить футболистам зарплату на 30%.

Отметим, что АПЛ перенесла возобновление чемпионата на неопределенное время.