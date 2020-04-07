Клопп рассказал подробности ухода Коутиньо в Барселону

Бразилец поступил честно с клубом.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал подробности трансфера Филиппе Коутиньо в Барселону, который ныне выступает за Баварию на правах аренды.

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“Я с самого начала уважал решение Фила. За несколько недель до этого мы подписали с ним новый контракт, но против Барсы у нас не было никаких шансов.

Мы попали в сложное положение, ведь не было у нас много опций. Мы потеряли Адама Лаллану из-за травмы, так что за небольшой промежуток времени лишились двух игроков.

При этом нельзя было решить нашу проблему на трансферном рынке – у Ливерпуля не было достаточно времени на подписание новичков.

Коутиньо не форсировал свой переход, и это было по-настоящему круто. Так что в следующее трансферное окно нужно было повести себя честно и дать ему уйти“, - цитирует Клоппа Mundo Deportivo.

Напомним, что Коутиньо перешел в Барселону зимой 2018 года за 120 миллионов евро+40 млн бонусов.

Ранее сообщалось, что Барселона сообщила, за сколько готова продать Коутиньо.