Клопп рассказал подробности ухода Коутиньо в Барселону
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал подробности трансфера Филиппе Коутиньо в Барселону, который ныне выступает за Баварию на правах аренды.
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“Я с самого начала уважал решение Фила. За несколько недель до этого мы подписали с ним новый контракт, но против Барсы у нас не было никаких шансов.
Мы попали в сложное положение, ведь не было у нас много опций. Мы потеряли Адама Лаллану из-за травмы, так что за небольшой промежуток времени лишились двух игроков.
При этом нельзя было решить нашу проблему на трансферном рынке – у Ливерпуля не было достаточно времени на подписание новичков.
Коутиньо не форсировал свой переход, и это было по-настоящему круто. Так что в следующее трансферное окно нужно было повести себя честно и дать ему уйти“, - цитирует Клоппа Mundo Deportivo.
Напомним, что Коутиньо перешел в Барселону зимой 2018 года за 120 миллионов евро+40 млн бонусов.
Ранее сообщалось, что Барселона сообщила, за сколько готова продать Коутиньо.
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