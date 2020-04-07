Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп рассказал подробности ухода Коутиньо в Барселону

Комментариев: 0
Бразилец поступил честно с клубом.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал подробности трансфера Филиппе Коутиньо в Барселону, который ныне выступает за Баварию на правах аренды.

Читай также: Ливерпуль не будет возвращать Коутиньо

“Я с самого начала уважал решение Фила. За несколько недель до этого мы подписали с ним новый контракт, но против Барсы у нас не было никаких шансов.

Мы попали в сложное положение, ведь не было у нас много опций. Мы потеряли Адама Лаллану из-за травмы, так что за небольшой промежуток времени лишились двух игроков.

При этом нельзя было решить нашу проблему на трансферном рынке – у Ливерпуля не было достаточно времени на подписание новичков.

Коутиньо не форсировал свой переход, и это было по-настоящему круто. Так что в следующее трансферное окно нужно было повести себя честно и дать ему уйти“, - цитирует Клоппа Mundo Deportivo.

Напомним, что Коутиньо перешел в Барселону зимой 2018 года за 120 миллионов евро+40 млн бонусов.

Ранее сообщалось, что Барселона сообщила, за сколько готова продать Коутиньо.

Поделись:
Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Филлипе Коутиньо, Барселона, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь