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Линекер: Забанил нескольких людей, посчитавших смерть мамы Гвардиолы смешным

Комментариев: 1
Легендарный англичанин отметил, что ему отвратительны такие люди.
Гари Линекер
Гари Линекер
Getty Images

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий экспертом на телевидении, был возмущен реакцией некоторых людей на известие о смерти мамы Хосепа Гвардиолы.

"Невероятно, я забанил несколько человек, которые посчитали смешным то, что Гвардиола потерял мать. Что не так с этими людьми? Отвратительно", - написал Линекерна своей страничке в Twitter.

Напомним, 82-летняя Долорес Сала Каррио скончалась в Испании от коронавируса.

Ранее сообщалось, что врач французского клуба покончил с собой из-за коронавируса.

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Теги: Гари Линекер, Хосеп Гвардиола, футбол, вне игры, коронавирус, смерть
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Комментариев (1)
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ГунВсемогущий    07.04.2020, 08:56
Оценка:  -22
ГунВсемогущий
Это не люди.Это вымирающие выблядки-мутанты.И они не имеют национальности.Нельзя смеяться над мёртвыми и насмехаться над Смертью.Это всегда чревато.
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