Линекер: Забанил нескольких людей, посчитавших смерть мамы Гвардиолы смешным
Легендарный англичанин отметил, что ему отвратительны такие люди.
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий экспертом на телевидении, был возмущен реакцией некоторых людей на известие о смерти мамы Хосепа Гвардиолы.
"Невероятно, я забанил несколько человек, которые посчитали смешным то, что Гвардиола потерял мать. Что не так с этими людьми? Отвратительно", - написал Линекерна своей страничке в Twitter.
Unbelievably, I’ve had to block a number of people on here who inexplicably think it’s funny that Pep lost his mother. What is wrong with these people? Disgusting.— Gary Lineker (@GaryLineker) April 6, 2020
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