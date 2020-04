Линекер: Забанил нескольких людей, посчитавших смерть мамы Гвардиолы смешным

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий экспертом на телевидении, был возмущен реакцией некоторых людей на известие о смерти мамы Хосепа Гвардиолы.

"Невероятно, я забанил несколько человек, которые посчитали смешным то, что Гвардиола потерял мать. Что не так с этими людьми? Отвратительно", - написал Линекерна своей страничке в Twitter.

Unbelievably, I’ve had to block a number of people on here who inexplicably think it’s funny that Pep lost his mother. What is wrong with these people? Disgusting.