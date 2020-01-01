Бывший голкипер МЮ: На месте Ливерпуля я бы не согласился на досрочное чемпионство

Петер Шмейхель считает, что дело нужно довести до конца.

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель прокомментировал ситуацию вокруг вынужденной паузы в чемпионате Англии из-за пандемии коронавируса.

“Нельзя оспаривать то, что Ливерпуль заслужил этот титул. На сколько очков они впереди, на 25? Дело надо довести до конца. Ты должен выиграть трофей, чтобы говорить, что выиграл его.

Брюгге отдали чемпионство, как первой команде турнирной таблицы в Бельгии? Не думаю, что на месте Ливерпуля я бы согласился на такое.

Знаю, что это не одно и то же, но мы с Данией выиграли чемпионат Европы, хотя даже не отобрались на турнир, но из-за войны в Югославии приняли участие и в итоге победили. Это одно из главных достижений в моей жизни. Но мы играли, чтобы победить“, - цитирует Шмейхеля Mirror.

Ранее сообщалось, что АПЛ перенесла возобновление чемпионата на неопределенное время.