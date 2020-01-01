Сон пройдет службу в армии Южной Кореи

Футболист вернется в Лондон через месяц.

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин пройдет службу в армии. Об этом сообщает пресс-служба “шпор“.

Отмечается, что игрок будет находиться в Южной Кореи месяц и вернется в Англию после окончания военных сборов.

Напомним, на данный момент Сон проходит реабилитацию после перелома руки.

Отметим, что в текущем сезоне Сон Хын Мин отыграл 32 матча в футболке “шпор“, в которых забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.