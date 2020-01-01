Сон пройдет службу в армии Южной Кореи
Футболист вернется в Лондон через месяц.
Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин пройдет службу в армии. Об этом сообщает пресс-служба “шпор“.
Отмечается, что игрок будет находиться в Южной Кореи месяц и вернется в Англию после окончания военных сборов.
Напомним, на данный момент Сон проходит реабилитацию после перелома руки.
Отметим, что в текущем сезоне Сон Хын Мин отыграл 32 матча в футболке “шпор“, в которых забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.
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