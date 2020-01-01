Защитник МЮ: Я пересматриваю матчи, чтобы изучать свою игру

Аарон Ван-Биссака считает, что у команды есть прогресс.

Защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака прокомментировал игру команды в этом сезоне.

“Если сравнить первые недели сезона и последние до приостановки чемпионата, то наш прогресс очевиден. Можно увидеть, что мы уверенно проявляли себя у ворот соперника, также мы стали лучше как команда.

Когда я пересматриваю матчи, я также изучаю свою игру. Я доволен своим первым сезоном в Манчестер Юнайтед. Переход в МЮ - важное решение для меня, все идет хорошо“, - цитирует Ван-Биссаку официальный сайт манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед пожертвовали деньги для борьбы с коронавирусом.