Защитник МЮ: Я пересматриваю матчи, чтобы изучать свою игру
Аарон Ван-Биссака считает, что у команды есть прогресс.
Защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака прокомментировал игру команды в этом сезоне.
“Если сравнить первые недели сезона и последние до приостановки чемпионата, то наш прогресс очевиден. Можно увидеть, что мы уверенно проявляли себя у ворот соперника, также мы стали лучше как команда.
Когда я пересматриваю матчи, я также изучаю свою игру. Я доволен своим первым сезоном в Манчестер Юнайтед. Переход в МЮ - важное решение для меня, все идет хорошо“, - цитирует Ван-Биссаку официальный сайт манкунианцев.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед пожертвовали деньги для борьбы с коронавирусом.
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