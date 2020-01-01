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Шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports

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Популярное британское издание опубликовало символическую сборную нынешнего сезона в чемпионате Англии.
Шесть игроков Ливерпуля - в символической сборной АПЛ
Шесть игроков Ливерпуля - в символической сборной АПЛ
Getty Images

Чемпионат Англии, как и многие другие турниры, был остановлен из-за коронавируса.

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В рамках нынешнего сезона уже было сыграно 29 туров, по итогам которых популярное издание Sky Sports составило символическую сборную.

Примечательно, что в эту команду попали сразу шесть игроков Ливерпуля, а также по два футболиста из Манчестер Сити, Лестера и Шеффилд Юнайтед.

Символическая сборная сезона-2019/20 по версии Sky Sports:

Голкипер: Дин Хендерсон (Шеффилд Юнайтед).

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все - Ливерпуль), Джек О'Коннелл (Шеффилд Юнайтед).

Полузащитники: Уилфред Ндиди (Лестер), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).

Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба - Ливерпуль), Джейми Варди (Лестер).

Ранее сообщалось, что Ливерпуль воспользовался государственной программой помощи, которая выплачивает сотрудникам 80% зарплаты.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Лестер, Лестер Сити, Шеффилд Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, символическая сборная, футбол
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