Шесть игроков Ливерпуля попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports
Чемпионат Англии, как и многие другие турниры, был остановлен из-за коронавируса.
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В рамках нынешнего сезона уже было сыграно 29 туров, по итогам которых популярное издание Sky Sports составило символическую сборную.
Примечательно, что в эту команду попали сразу шесть игроков Ливерпуля, а также по два футболиста из Манчестер Сити, Лестера и Шеффилд Юнайтед.
Символическая сборная сезона-2019/20 по версии Sky Sports:
Голкипер: Дин Хендерсон (Шеффилд Юнайтед).
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все - Ливерпуль), Джек О'Коннелл (Шеффилд Юнайтед).
Полузащитники: Уилфред Ндиди (Лестер), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба - Ливерпуль), Джейми Варди (Лестер).
Ранее сообщалось, что Ливерпуль воспользовался государственной программой помощи, которая выплачивает сотрудникам 80% зарплаты.
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