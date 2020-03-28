Защитник Манчестер Сити устроил секс-вечеринку во время карантина

Кайлу Уокеру пришлось приносить извинения за свой поступок.

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер угодил в очередную скандальную историю. Как сообщает издание The Sun, футболист устроит секс-вечеринку с двумя проститутками.

29-летний футболист вместе с другом во время карантина пригласили в арендованный дом двух девушек - 21-летнюю британскую студентку Луизу Макнамару и 24-летнюю бразильянку, которые работают в службе эскорта.

Луиза Макнамара, которая была на секс-вечеринке Уокера The Sun

Девушки получили от мужчин 2 200 фунтов стерлингов (около 2,5 тысяч евро), и провели с ними около трех часов. Луиза сделала несколько снимков Уокера во время своего нахождения там. Девушка утверждает, что не знала о том, кем является Кайл.

Снимок Кайла Уокера с деньгами, который сделала проститутка The Sun

На следующий день после вечеринки Уокер на своей страничке в Instagram опубликовал обращение с призывом оставаться дома и не контактировать с людьми.

Луиза Макнамара, которая была с ним накануне, посчитала его лицемером, и рассказала британским журналистам о вечеринке, которую он устроил, а также предоставила сделанные ею фотографии.

Снимок Кайла Уокера, который сделала проститутка The Sun

После скандала Уокеру пришлось принести извинения за свое поведение.

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“Хочу публично извиниться за свой поступок. Понимаю, что как футболист, я должен быть примером для подражания. Приношу извинения своей семье, друзьям, клубу, фанатам и общественности за то, что подвел их“,- приводит слова Уокера The Sun.

Руководство Манчестер Сии уже отреагировало на ситуацию и пообещало провести расследование, которое грозит Уокеру крупным штрафом за нарушение правил карантина.

Ранее сообщалось, что Кайл Уокер после разрыва с женой закрутил кратковременный роман с моделью, которая теперь носит его ребенка.