Сотрудник Ливерпуля: Клуб называет нас семьей, но я не чувствую себя частью этой семьи

Один из сотрудников "красных" раскритиковал решение клуба воспользоваться государственной программой компенсации зарплат персоналу.

Один из сотрудников Ливерпуля, который не пожелал раскрывать своего имени, поделился своими мыслями о том, что клуб решил воспользоваться государственной программой, которая компенсирует персоналу 80% зарплаты.

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"Клуб называет своих сотрудников семьей, но я не чувствую себя членом этой семьи. Почему клуб, у которого оборот в миллионы фунтов, прибегнул к схеме правительства, когда есть другие компании, более нуждающиеся в этой помощи?

Я очень разочарован, ведь я считаю, что эта программа должна использоваться предприятиями, которые серьезно пострадали от кризиса. Особенно обидно, что тот же Эвертон не пошел на подобный шаг, который выбрал Ливерпуль", - приводит слова сотрудника BBC.

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Отметим, что "красные" смогут сэкономить порядка 800 тысяч фунтов (около 908 тысяч евро) благодаря правительственной программе. При этом прибыль клуба в прошлом сезоне составила 42 миллиона фунтов (около 47 миллионов евро) до уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити не собирается просить помощи государства в вопросе сохранения рабочих мест.