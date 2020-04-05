Ман Сити не собирается просить помощи государства в вопросе сохранения рабочих мест

"Горожане" собираются справиться с силами собственными силами.

Руководство Манчестер Сити не собирается отправлять своих сотрудников в отпуск за счет государства - антикризисной мерой, согласно которой персонал будет получать 80% оклада.

Как сообщает The Telegraph, "горожане" не будут полагаться на государство в плане финансовой помощи. Совет директоров клуба принял такое решение и уведомил всех сотрудников.

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"Манчестер Сити не будет использовать схему сохранения рабочих мест, которую предлагает правительство. Мы полны решимости защищать наших людей, их рабочие места и наш бизнес, чтобы поддержать общество в тяжелое время", - говорится в письме "горожан.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль воспользовался государственной программой помощи.