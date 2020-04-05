Ман Сити не собирается просить помощи государства в вопросе сохранения рабочих мест
Руководство Манчестер Сити не собирается отправлять своих сотрудников в отпуск за счет государства - антикризисной мерой, согласно которой персонал будет получать 80% оклада.
Как сообщает The Telegraph, "горожане" не будут полагаться на государство в плане финансовой помощи. Совет директоров клуба принял такое решение и уведомил всех сотрудников.
Читай также: Барселона рассматривает возможность еще раз урезать зарплату игрокам
"Манчестер Сити не будет использовать схему сохранения рабочих мест, которую предлагает правительство. Мы полны решимости защищать наших людей, их рабочие места и наш бизнес, чтобы поддержать общество в тяжелое время", - говорится в письме "горожан.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль воспользовался государственной программой помощи.
Полная версия правил