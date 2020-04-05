Руни - о снижении зарплат: Почему футболистов сделали козлами отпущения?

Англичанин отметил, что он может отказаться от части зарплаты, но не все игроки находятся в таком же положении, как и он.

Легендарный английский футболист Уэйн Руни, ныне играющий за Дерби Каунти, высказался по поводу инициативы государственных властей сократить зарплаты футболистов на 30%.

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“Если Дерби будет нужно, чтобы я отказался от части своей зарплаты ради спасения клуба, то я бы поддержал это. Если бы правительство попросило, чтобы я поддержал финансово медсестер или купил аппараты ИВЛ, то я с гордостью бы это сделал.

Но я - не каждый игрок. Мне 34 года и провел отличную карьеру, заработал приличную сумму. Мое положение позволяет мне отказаться от чего-то. Но в такой ситуации далеко не все футболисты. Так почему они столкнулись с требованием урезать зарплату на 30%?

Почему футболистов сделали козлами отпущения? Это позор. Вначале министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в своей сводке сказал, что игрокам АПЛ стоит сократить зарплату. Почему в его голове были зарплаты игроков, а не самая актуальная информация об эпидемии?

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Чемпионшип отличается от Премьер-лиги. Например, у нас есть игрок, который живет с мамой и обеспечивают всю семью. У него те же проблемы, что и у любого гражданина в нашей стране. Тридцать процентов от 2000 фунтов - это минус 600 фунтов, на которые живет его семья. Карьера игроков коротка, из-за этого им нужно инвестировать деньги или откладывать их.

Конечно, зарплата в АПЛ, как правило, выше, но есть и молодые игроки, у которых пока что мало денег, и они тоже могут потерять 30%. Мне кажется, сейчас футболисты в любом случае в проигрыше - если они откажутся от сокращения, то СМИ напишут: “Богатые игроки отказываются от сокращения зарплаты“, - цитирует Руни The Times.

Ранее сообщалось, что АПЛ перенесла возобновление чемпионата на неопределенное время.