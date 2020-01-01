Легендарный Гаскойн закрутил роман спустя 20 лет одиночества
Возлюбленная экс-футболиста - мать-одиночка, с которой он познакомился в Испании.
Известный экс-форвард сборной Англии Пол Гаскойн был замечен во время карантина из-за пандемии коронавируса в Манчестере в обществе женщины.
Как сообщает The Sun, 52-летний Гаскойн завел роман с Венди Лич, с которой познакомился на отдыхе в Испании. Женщине 43 года и она - мать-одиночка.
Пола и Венди заметили в районе Солфорда в Манчестере, когда они выгуливали собак. Стоит отметить, что Гаскойн был уже дважды женат, и по его словам, у него не было нормальных отношений последние 20 лет.
"Пол выглядит счастливым рядом с Венди. Он встретил ее в Испании во время отпуска, это было в начале марта. Уже пару недель они живут вместе", - сообщил изданию источник, близкий к Гаскойном.
Ранее сообщалось, что Пол Гаскойн испытал сущий ужас на аттракционе.
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