Легендарный Гаскойн закрутил роман спустя 20 лет одиночества

Возлюбленная экс-футболиста - мать-одиночка, с которой он познакомился в Испании.

Известный экс-форвард сборной Англии Пол Гаскойн был замечен во время карантина из-за пандемии коронавируса в Манчестере в обществе женщины.

Как сообщает The Sun, 52-летний Гаскойн завел роман с Венди Лич, с которой познакомился на отдыхе в Испании. Женщине 43 года и она - мать-одиночка.

Пол Гаскойн со своей возлюбленной The Sun

Пола и Венди заметили в районе Солфорда в Манчестере, когда они выгуливали собак. Стоит отметить, что Гаскойн был уже дважды женат, и по его словам, у него не было нормальных отношений последние 20 лет.

Пол Гаскойн со своей возлюбленной The Sun

"Пол выглядит счастливым рядом с Венди. Он встретил ее в Испании во время отпуска, это было в начале марта. Уже пару недель они живут вместе", - сообщил изданию источник, близкий к Гаскойном.

Пол Гаскойн со своей возлюбленной The Sun

Ранее сообщалось, что Пол Гаскойн испытал сущий ужас на аттракционе.