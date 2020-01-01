Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легендарный Гаскойн закрутил роман спустя 20 лет одиночества

Комментариев: 0
Возлюбленная экс-футболиста - мать-одиночка, с которой он познакомился в Испании.
Пол Гаскойн
Пол Гаскойн
Getty Images

Известный экс-форвард сборной Англии Пол Гаскойн был замечен во время карантина из-за пандемии коронавируса в Манчестере в обществе женщины.

Как сообщает The Sun, 52-летний Гаскойн завел роман с Венди Лич, с которой познакомился на отдыхе в Испании. Женщине 43 года и она - мать-одиночка.

Пол Гаскойн со своей возлюбленной
Пол Гаскойн со своей возлюбленной
The Sun

Пола и Венди заметили в районе Солфорда в Манчестере, когда они выгуливали собак. Стоит отметить, что Гаскойн был уже дважды женат, и по его словам, у него не было нормальных отношений последние 20 лет.

Пол Гаскойн со своей возлюбленной
Пол Гаскойн со своей возлюбленной
The Sun

"Пол выглядит счастливым рядом с Венди. Он встретил ее в Испании во время отпуска, это было в начале марта. Уже пару недель они живут вместе", - сообщил изданию источник, близкий к Гаскойном.

Пол Гаскойн со своей возлюбленной
Пол Гаскойн со своей возлюбленной
The Sun

Ранее сообщалось, что Пол Гаскойн испытал сущий ужас на аттракционе.

Поделись:
Теги: Пол Гаскойн, Англия, футбол, вне игры, фото, отношения
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь