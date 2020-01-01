Сон может пройти службу в армии Южной Кореи во время паузы в АПЛ

Нападающий может вернуться на родину для прохождения необходимой воинской службы.

Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин во время паузы в АПЛ из-за коронавируса может пройти воинскую службу в армии в Южной Корее.

Читай также: Ярмоленко: В Лондоне работают только продуктовые магазины и аптеки

Как сообщает Sky Sports, футболиста освободили от обязательной 21-месячной службы за победу сборной на Азиатских играх в 2018 году. Несмотря на это, у Сона осталось еще 4 обязательных недели службы, и он планирует его пройти, если сезон в АПЛ перенесут на более поздний срок.

Отметим, что в текущем сезоне Сон Хын Мин отыграл 32 матча в футболке “шпор“, в которых забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм отправил в отпуск всех сотрудников.