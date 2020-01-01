Рэшфорд: Было бы здорово поиграть с Санчо в Манчестер Юнайтед

Англичанин лестно высказался в сторону своего соотечественника.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд прокомментировал слухи о переходе в стан “красных дьяволов“ вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

“Я думаю, что наша игра в связке была бы отличной. Санчо - невероятный футболист нового поколения. Джейдон рад наблюдать за тем, в какого игрока он превращается.

Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним в МЮ. Это было бы здорово. Джейдон очень креативен и изобретателен. Это именно то, что нужно для того, чтобы преуспеть в сегодняшнем футболе“, - цитирует Рэшфорда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что МЮ будет платить Санчо ошеломляющую сумму по контракту.