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Рэшфорд: Было бы здорово поиграть с Санчо в Манчестер Юнайтед

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Англичанин лестно высказался в сторону своего соотечественника.
Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд прокомментировал слухи о переходе в стан “красных дьяволов“ вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

“Я думаю, что наша игра в связке была бы отличной. Санчо - невероятный футболист нового поколения. Джейдон рад наблюдать за тем, в какого игрока он превращается.

Надеюсь, смогу поиграть вместе с ним в МЮ. Это было бы здорово. Джейдон очень креативен и изобретателен. Это именно то, что нужно для того, чтобы преуспеть в сегодняшнем футболе“, - цитирует Рэшфорда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что МЮ будет платить Санчо ошеломляющую сумму по контракту.

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Теги: футбол, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Манчестер Юнайтед
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