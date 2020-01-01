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Реднапп: Кейн уйдет, если Тоттенхэм не будет побеждать

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Английский специалист отметил, что футболиста ждет отличное будущее.
Харри Реднапп
Харри Реднапп
Getty Images

Бывший главный тренер Тоттенхэма Харри Реднапп считает, что “шпорам“ нужно удержать нападающего Харри Кейна.

“Кейн - амбициозный футболист. Он фантастический профессионал, поэтому хочет всегда побеждать. Я не хочу, чтобы он ушел из Тоттенхэма, но каким он будет форвардом, например, в Манчестер Сити, когда Агуэро потеряет былой уровень?

Харри стал бы отличным приобретением для всех топ-клубов. Он отличный игрок и прекрасный профессионал.

Надеюсь, его ждет прекрасное будущее в Тоттенхэме, но нет никаких сомнений, что он уйдет, если в этой команде вновь не настроятся на победы“, - цитирует Реднаппа Sky Sports.

Ранее Кейн выразил готовность покинуть Тоттенхэм.

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Теги: футбол, Харри Реднапп, Тоттенхэм, Харри Кейн
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