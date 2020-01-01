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Де Брюйне: Я скучаю по футболу, и это сложно

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Бельгиец отметил, что из-за карантина ему придется продолжить карьеру.
Кевин де Брюйне
Кевин де Брюйне
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал, как проводит карантин, вызванный пандемией коронавируса.

“Я сказал своей жене, что буду выступать немного дольше, чем планировал. После этого карантина я не смогу оставаться дома. Я сказал ей, что мой карьера продлится еще года два.

Я скучаю по футболу, и это сложно. Но сейчас футбол - далеко не самая важная вещь. Люди любят футбол, но нужно оставаться в безопасном месте.

Я нахожусь дома уже две недели. В начале моя семья и мои дети были немного больны, так что это немного беспокоило, но теперь они в порядке“, - цитирует де Брюйне Goal.

Напомним, возобновление чемпионата Англии отложили до мая.

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Теги: футбол, Кевин Де Брюйне, Манчестер Сити
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