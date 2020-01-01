Стадион Манчестер Сити станет центром обучения врачей и медсестер

Руководство "горожан" разрешило использовать свою домашнюю арену для обучения врачей способам борьбы с коронавирусом.

Манчестер Сити передал в пользование службам здравоохранения свой стадион Этихад.

Читай также: Стадион в Бразилии, принимавший матчи ЧМ-2014, превратили в полевой госпиталь

По информации FourFourTwo, ложи и комнаты арены для пресс-конференций будут использоваться представителями здравоохранения для проведения обучения докторов и медсестр противодействию коронавирусу COVID-19.

“Горожанам“ на данный момент стадион не требуется - сезон в Англии приостановлен до 30 апреля, но есть вероятность, что и в эту дату он не продолжится.

Ранее сообщалось, что стадион мадридского Реала переоборудуют в склад на время карантина.