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Стадион Манчестер Сити станет центром обучения врачей и медсестер

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Руководство "горожан" разрешило использовать свою домашнюю арену для обучения врачей способам борьбы с коронавирусом.
Манчестер Сити позволил проводить собрания врачей на Этихаде
Манчестер Сити позволил проводить собрания врачей на Этихаде
Getty Images

Манчестер Сити передал в пользование службам здравоохранения свой стадион Этихад.

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По информации FourFourTwo, ложи и комнаты арены для пресс-конференций будут использоваться представителями здравоохранения для проведения обучения докторов и медсестр противодействию коронавирусу COVID-19.

“Горожанам“ на данный момент стадион не требуется - сезон в Англии приостановлен до 30 апреля, но есть вероятность, что и в эту дату он не продолжится.

Ранее сообщалось, что стадион мадридского Реала переоборудуют в склад на время карантина.

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Теги: Этихад Стэдиум, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, коронавирус, COVID-19
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