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Лэмпард: Турнирная мотивация на данном этапе должна быть слегка отодвинута в сторону

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Наставник "синих" отметил, что в мире есть вещи важнее футбола.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможное возобновление сезона в АПЛ в контексте пандемии коронавируса.

“Сейчас это очень сложно представить, потому что перед нами нет ничего конкретного. Мы видели, как все может быстро измениться, поэтому мы можем лишь действовать, обращая внимание на планируемые сроки.

Нас постоянно спрашивают о том, как мы тренируемся. Сейчас последнее, что я хочу делать, это напрягать игроков своими тренировочными указаниями, потому что они также находятся в непростой ситуации.

Турнирная мотивация на данном этапе должна быть слегка отодвинута в сторону. Я думаю, что мотивация для всех на данный момент заключается в том, как себя чувствуют наши семьи, родственники, и что происходит в мире и прочее.

Сейчас есть вещи, которые намного важнее, чем футбол“, - цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Напомним, возобновление чемпионата Англии отложили до мая.

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Теги: футбол, Фрэнк Лэмпард, Челси
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