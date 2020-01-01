Невилл: Нужно как можно быстрее завершить этот сезон, когда это станет безопасно
Англичанин призвал не закрывать трансферное окно до конца года.
Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл оценил перспективы продолжения текущего сезона чемпионата Англии в контексте пандемии коронавируса.
“Нужно как можно быстрее завершить этот сезон, когда это станет безопасно. Следующий розыгрыш АПЛ необходимо уплотнить, если этого потребует ситуация.
Трансферное окно нужно открыть в мае и не закрывать на протяжении всего сезона. Кроме того, продлить контракты футболистов до конца нынешнего сезона.
Стоит финансово помогать нуждающимся клубам, включая низшие лиги“, - написал англичан на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что несколько клубов АПЛ потребовали полностью остановить сезон и аннулировать результаты.
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