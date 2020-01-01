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Невилл: Нужно как можно быстрее завершить этот сезон, когда это станет безопасно

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Англичанин призвал не закрывать трансферное окно до конца года.
Гари Невилл
Гари Невилл
Getty Images

Легендарный защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл оценил перспективы продолжения текущего сезона чемпионата Англии в контексте пандемии коронавируса.

“Нужно как можно быстрее завершить этот сезон, когда это станет безопасно. Следующий розыгрыш АПЛ необходимо уплотнить, если этого потребует ситуация.

Трансферное окно нужно открыть в мае и не закрывать на протяжении всего сезона. Кроме того, продлить контракты футболистов до конца нынешнего сезона.

Стоит финансово помогать нуждающимся клубам, включая низшие лиги“, - написал англичан на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что несколько клубов АПЛ потребовали полностью остановить сезон и аннулировать результаты.

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Теги: футбол, АПЛ, чемпионат Англии, Гари Невилл
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