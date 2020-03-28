Восемь игроков Вест Хэма самоизолировались из-за появившихся симптомов коронавируса

Состояние футболистов удовлетворительное, но им необходимо быть под присмотром врачей.

Восемь игроков Вест Хэма находятся сейчас в самоизоляции из-за появившихся симптомов коронавируса.

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Заместитель председателя правления “молотобойцев“ Каррен Брэди рассказала, что у футболистов проявились легкие симптомы заболевания, и они изолированы вместе со своими семьями.

“Ни у кого из игроков нет серьезных симптомов, они и члены их семей чувствуют себя хорошо“, - приводит слова Брэди The Telegraph.

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Отметим, что все игроки команды сейчас занимаются по индивидуальной программе. Карантин в Вест Хэме продлится до 13 апреля, если не будет принято решения о его продлении.

Стоит сказать, что в Великобритании зафиксировано более 14 тысяч заражения COVID-19, из них 759 человек скончались, а 135 - вылечились.

Ранее сообщалось, что несколько клубов АПЛ потребовали полностью остановить сезон и аннулировать результаты.