Фанаты "красных" до сих пор вспоминают Лорису Кариусу его ошибки в финале Лиги чемпионов-2017/18 против Реала.

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус на данный момент выступает в Турции на правах аренды, защищая Бешикташ, однако в скором времени может перебраться в Бундеслигу.

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Как сообщает Sport1.de, немецкий вратарь может перебраться в берлинскую Герту во время летнего трансферного окна. Двум голкиперам берлинского клуба уже более 30 лет, а их контракты подходят к своему завершению.

Для Лориса перебраться в Берлин будет отличной возможностью, ведь в этом городе проживает его девушка София Томалла. К тому же, Бешикташ не планирует выкупать права на 26-летнего футболиста, и Ливерпулю он тоже не нужен.

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Отметим, что в текущем сезоне Кариус провел 25 матчей в турецкой Суперлиге, в которых провел 29 голов. Самые знаковые ошибки Лориса были допущены им в стане Ливерпуля в финале Лиги чемпионов-2017/18, против Реала, которые стоили "красным" трофея.

Напомним, в январе Лорис Кариус пропустил очередной курьезный гол.